Seit drei Monaten freute ich mich auf diesen einen speziellen Moment. Als er dann endlich da war, empfand ich pure Enttäuschung. Ich bin eine leidenschaftliche Kinogängerin, habe neun Jahre nebenberuflich in einem Kino gearbeitet und bilde mir ein, einen guten Film zu erkennen. Im Juli besuchte ich voller Erwartung eine Vorstellung von „F1“. In diesem Film spielt Brad Pitt einen in die Jahre gekommenen Rennfahrer, der sich zurück an die Spitze kämpft. Besonders gespannt war ich auf die Filmmusik, die von Hans Zimmer komponiert wurde. Es gibt am Anfang des Films eine spezielle Szene: Begleitet von sich immer weiter aufbauenden Klängen rast ein Formel-1-Auto über die Strecke, der Filmtitel erscheint, die Musik findet ihren klangvollen Höhepunkt. Im Kino hatte ich Gänsehaut, die Musik und der Ton des vorbeiziehenden Autos waren durch das Soundsystem perfekt zur Geltung gekommen.