Frauen in einer von Männern dominierten Sportart, das geht nicht? Das sorgt nur für Ärger und hämische Kommentare? Eva Menzel und ihre Männer vom E-Team Kaisten, einem kleinen Ort im Landkreis Schweinfurt, beweisen das Gegenteil. Die Fingernägel bunt bemalt, Armaturenbrett und Lenkrad pink lackiert und das hier im Schlamm von Dietzhausen, am Schmeheimer Berg, bei der zweiten Station des Mitteldeutschen Offroad-Cups (MD-Cup).