Im normalen Leben abseits des Schlamms ist Kristian Wohle Entwicklungsingenieur bei Volkswagen in Wolfsburg, Abteilung Nutzfahrzeuge. In seiner Freizeit schraubt der 43-Jährige auch an Nutzfahrzeugen, wenn man denn „Green Spider“, seine „Grüne Spinne“, als etwas derartiges bezeichnen kann. Offiziell ist das Buggy-ähnliche Ungetüm auf vier wuchtigen Rädern ein Eigenbau, der am Samstag (5. April) beim ersten Lauf des Mitteldeutschen Offroad-Cups (MD-Cup) in der Klasse Prototyp plus startet.