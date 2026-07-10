München - Der 22. Juli 2016 ist ein schöner Sommertag in München. Hasan Leyla ist bei der Arbeit, als seine Frau anruft. Was sie erzählt, versetzt den Münchner in Panik: Ihr 14-jähriger Sohn Can ist mit Freunden im Olympia-Einkaufszentrum (OEZ) - und dort fallen Schüsse. Leyla lässt alles liegen und stehen und will nur noch eines: Sein Kind finden. Es ist der Beginn eines Alptraums, in dem die Eltern seitdem gefangen sind, ebenso wie die anderen Familien der insgesamt neun Todesopfer des rassistischen Anschlags, bis auf eine Erwachsene alles Jugendliche.