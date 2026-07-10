Fröhliches Denkmal statt Grau

Und noch etwas verletzt Cans Familie: das Denkmal, das 2017 am Ort des Anschlags errichtet wurde. Es ist ein großer Metallring, der an einer Seite offen ist und im Inneren Fotos und Namen der Opfer zeigt. 2020 wurde die Inschrift korrigiert, vom Amoklauf zum rassistischen Attentat.

Es sei viel zu schnell errichtet worden. "Wir konnten damals nicht gesund entscheiden", sagt Hasan Leyla. Seine Frau wünscht sich eine Tafel mit Informationen und mehr Sichtbarkeit. Das Denkmal müsse fröhlicher und offener sein, passend zum Alter der Opfer. "Die waren ja Jugendliche." Das zu ändern, werde ihr "nächster Kampf" sein.

"Für uns ist es wie gestern"

Dass die Leylas weiter vehement für Gerechtigkeit und Aufklärung streiten wollen, hat auch mit dem Versprechen zu tun, dass der Vater seinem Sohn nach dessen Tod gab: "Solange ich lebe, werde ich für dich kämpfen. Wenn das sogar mein Leben kostet". Denn da ist immer diese schmerzhafte Lücke, auch nach zehn Jahren: "Er fehlt überall", sagen die Eltern. "Für euch sind es zehn Jahre. Für uns ist es wie gestern."