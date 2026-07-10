München - Zehn Jahre nach dem rassistischen Anschlag mit neun Toten beim Olympia-Einkaufszentrum in München fühlen sich Hinterbliebene unsicher in Deutschland. "Wir hören jeden Tag die Hetze von der AfD, von den Politikern, über Migranten, über Muslime, dass wir nicht zu diesem Stadtbild gehören, dass wir nicht hierhergehören", sagte Sibel Leyla, deren 14-jähriger Sohn Can am 22. Juli 2016 getötet wurde. "Wie sollen wir uns hier in diesem Land oder in dieser Stadt wohlfühlen und sicher fühlen?" Sie habe immer den Gedanken, dass ihrer Familie etwas zustoßen könne. "Mit diesem Wissen leben wir weiter."