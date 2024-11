Zwei tödliche Schlangenbisse pro Jahr

So auch im Fall des Jugendlichen aus Queensland. Er wurde schließlich in lebensbedrohlichem Zustand ins Gladstone Hospital gebracht und anschließend mit einem Rettungshubschrauber nach Brisbane geflogen. Jedoch kam jede Hilfe zu spät: Das Opfer starb am Mittwoch. "Sein Tod hat eine unbeschreibliche Leere in unseren Herzen und in der Familie hinterlassen", schrieben die Angehörigen in einer Mitteilung.