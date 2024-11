Hinteregger war in Deutschland für Mönchengladbach, Augsburg und Frankfurt aktiv. Mit der Eintracht feierte der als Kultfigur beliebte Abwehrspieler 2022 den Gewinn der Europa League und den größten Erfolg seiner Karriere. Kurz darauf beendete er - trotz eines noch laufenden Vertrags - seine Laufbahn als Profi. Er kehrte in die österreichische Heimat zurück, wo er bis zuletzt in der fünften Liga bei seinem Jugendverein SGA Sirnitz aktiv war.