24. Provinzschrei Tucholsky, Musik und Emotionen

Am Freitag, 4. Oktober, ist das Schauspieler- und Musiker-Paar Jasmin Tabatabai und Andreas Pietschmann mit einem besonderen Tucholsky-Programm im Meininger Theater zu erleben. Was die Besucher erwartet und wie sie an Karten kommen: