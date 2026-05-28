Ehrwald - Bei dem Absturz eines Segelflugzeugs im österreichischen Bundesland Tirol ist ein Mann ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich im Gebiet von Ehrwald nahe der Grenze zu Bayern, wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.



Das Flugzeug sei gegen eine Felswand geprallt und danach Dutzende Meter über ein Geröllfeld abgestürzt, hatte zuvor der Sender ORF nach Polizei-Angaben berichtet. Der Mann sei der einzige Insasse des Segelfliegers gewesen, hieß es in einem Bericht der Nachrichtenagentur APA.

Die Behörden teilten vorerst keine weiteren Informationen zum Unfallhergang oder zur Identität des Toten mit.