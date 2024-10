Nach bisherigen Ermittlungen hatte der 56-Jährige am Montag den 64 Jahre alten Bürgermeister des Orts Kirchberg ob der Donau in Oberösterreich im Auto verfolgt. Beide Männer seien ausgestiegen, woraufhin der Schütze den Bürgermeister mit einem Schuss verletzt habe. Der Lokalpolitiker sei über eine Wiese geflüchtet, wo ihn ein zweiter tödlicher Schuss aus einem Gewehr getroffen habe, so die Fahnder.