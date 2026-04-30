Salzburg - Der Maler und Bildhauer Georg Baselitz ist tot. Er starb im Alter von 88 Jahren, wie seine Galerie in Salzburg unter Verweis auf seine Familie mitteilte.
Österreich Künstler Georg Baselitz gestorben
dpa 30.04.2026 - 18:05 Uhr
Der Maler und Bildhauer Georg Baselitz ist tot. Er starb im Alter von 88 Jahren, wie seine Galerie in Salzburg unter Verweis auf seine Familie mitteilte.
Salzburg - Der Maler und Bildhauer Georg Baselitz ist tot. Er starb im Alter von 88 Jahren, wie seine Galerie in Salzburg unter Verweis auf seine Familie mitteilte.