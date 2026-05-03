Österreich Kriegsrelikt explodiert unter Lagerfeuer - Kinder verletzt

Freistadt - In Österreich sind fünf Kinder bei einer Explosion in einem Lagerfeuer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, explodierte am Vorabend im Bundesland Oberösterreich ein Kriegsrelikt unter der Feuerstelle. Nach ersten Erkenntnissen wurden die Mitglieder einer oberösterreichischen Jugendgruppe nur leicht verletzt und in einer Klinik versorgt. Sie sind zwischen 10 und 14 Jahre alt.



Zu dem Vorfall in St. Oswald bei Freistadt kam es bei einer bestehenden Feuerstelle in der Nähe eines Jugendgästehauses. Dort gibt es noch eine zweite Feuerstelle. Als diese ebenfalls von Polizeibeamten untersucht wurde, kam ein weiteres Kriegsrelikt zum Vorschein - es handelte sich um eine Gewehrsprenggranate.