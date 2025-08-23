 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Drei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Österreich Drei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Ein 18-Jähriger kommt mit seinem Wagen versehentlich auf die Gegenfahrbahn. Die entgegenkommende Fahrerin kann nicht mehr ausweichen.

 
Schließen

Diesen Artikel teilen

Österreich: Drei Verletzte nach Frontalzusammenstoß
1
Drei Menschen werden bei einem Verkehrsunfall in Österreich verletzt. (Symbolbild) Foto: Matthias Röder/dpa

Lingenau (dpa/lby) - Drei Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß zweier Wagen in Österreich zwischen Lingenau und Hittisau verletzt worden. Ein 18-jähriger Autofahrer kam auf die Gegenfahrbahn und stieß dann frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen, wie die österreichische Polizei mitteilte. Der 18-Jährige habe seinem Beifahrer etwas am Radio zeigen wollen und deshalb die Kontrolle verloren. Die Fahrerin des entgegenkommenden Fahrzeugs konnte nicht mehr ausweichen.

Nach der Werbung weiterlesen

Die drei Beteiligten wurden verletzt. Nach Angaben der Polizei wurde die 58-Jährige zur Abklärung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der junge Fahrer und sein Beifahrer wurden vor Ort behandelt.