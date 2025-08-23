Österreich: Drei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Lingenau (dpa/lby) - Drei Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß zweier Wagen in Österreich zwischen Lingenau und Hittisau verletzt worden. Ein 18-jähriger Autofahrer kam auf die Gegenfahrbahn und stieß dann frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen, wie die österreichische Polizei mitteilte. Der 18-Jährige habe seinem Beifahrer etwas am Radio zeigen wollen und deshalb die Kontrolle verloren. Die Fahrerin des entgegenkommenden Fahrzeugs konnte nicht mehr ausweichen.