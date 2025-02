Da er am Nachmittag nicht an seiner Arbeitsstelle erschien, meldete eine Arbeitskollegin ihn als vermisst. Eine erste Suche mit einem Polizeihubschrauber und einer Wärmebildkamera blieb laut Polizei erfolglos. Am Donnerstagvormittag fanden Bergrettung, Alpinpolizei und ein Polizeihubschrauber den Verunglückten bei einer erneuten Suchaktion – für ihn kam demnach jede Hilfe zu spät. Der Deutsche wohnte nach Polizeiangaben in Salzburg.