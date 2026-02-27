ÖPNV Wo der Warnstreik den Nahverkehr ausbremst und wie schlimm

Wie können Pendler mit der Situation umgehen?

Wer im Homeoffice bleiben kann, hat Glück gehabt. Wer aufs Auto umsteigt oder Fahrgemeinschaften bildet, sollte auf jeden Fall mehr Zeit mitbringen. Bei den letzten Warnstreiks hatte es in München und Nürnberg deutlich mehr Stau gegeben als an normalen Tagen.

Auch aufs Fahrrad umzusteigen, ist eine Möglichkeit, sofern die Strecken nicht zu weit sind. Das Wetter zumindest soll trocken und nicht allzu kalt werden. Teilweise stellen die Stadtwerke auch ihre Leihfahrräder an den Streiktagen gratis zur Verfügung.

Eine Ausrede einfach nicht zur Arbeit zu kommen, ist der Warnstreik nicht: "Jeder Einzelne ist arbeitsrechtlich selbst dafür verantwortlich, pünktlich am Arbeits- oder Ausbildungsplatz zu erscheinen", heißt es von der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft.

Sind wieder Großereignisse betroffen?

In München und Nürnberg stehen am Freitag und Samstag keine Fußballspiele mit vielen Zuschauern an, FC Bayern, Club und 1860 spielen am Wochenende auswärts.

In Augsburg sieht es schlechter aus: Der FCA empfängt am Freitagabend Köln. Zudem spielen die Augsburger Panther ebenfalls am Freitagabend gegen Red Bull München. Die Arenalinie zum Fußballstadion und die Linie 4 zum Curt-Frenzel-Eisstadion fahren wegen des Streiks aber nicht, wie die Stadtwerke mitteilen.

In Fürth gibt es zudem am Samstagabend ein Zweitliga-Spiel gegen Schalke. Hier soll es Busse durch private Busunternehmen geben.

Warum wird gestreikt?

Bundesweit laufen die Tarifverhandlungen im Nahverkehr zwischen Verdi und den kommunalen Arbeitgebern. In Bayern fordert die Gewerkschaft Verdi für die etwa 9.000 Beschäftigten in mehr als 20 Unternehmen, für die der Tarifvertrag gilt, unter anderem eine Entgeltsteigerung um 668,75 Euro sowie eine Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit.

Bislang gibt es keine nennenswerte Annäherung. Der Kommunale Arbeitgeberverband hatte die Warnstreiks zuletzt kritisiert. Die Forderungen der Gewerkschaft seien nicht zu erfüllen.