Sind wieder Großereignisse betroffen?

In München und Nürnberg stehen am Freitag und Samstag keine Fußballspiele mit hohem Zuschaueraufkommen an, FC Bayern, Club und 1860 spielen am Wochenende auswärts.

In Augsburg sieht es schlechter aus: Der FCA empfängt am Freitagabend Köln. Hier laufen den Stadtwerken zufolge derzeit noch Abstimmungen zwischen Ordnungsbehörden und Vereinen. In Fürth gibt es zudem am Samstagabend ein Zweitliga-Spiel gegen Schalke.

Warum wird gestreikt?

Bundesweit laufen die Tarifverhandlungen im Nahverkehr zwischen Verdi und den kommunalen Arbeitgebern. In Bayern fordert die Gewerkschaft Verdi für die etwa 9.000 Beschäftigten in mehr als 20 Unternehmen, für die der Tarifvertrag gilt, unter anderem eine Entgeltsteigerung um 668,75 Euro sowie eine Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit. Bislang gibt es keine nennenswerte Annäherung. Der Kommunale Arbeitgeberverband hatte die Warnstreiks zuletzt kritisiert. Die Forderungen der Gewerkschaft seien nicht erfüllbar.