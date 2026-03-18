ÖPNV Thüringen: Tarifverhandlungen im Nahverkehr festgefahren

Erfurt (dpa/th) - Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Nahverkehr in einer Reihe von Thüringer Städten kommen nicht voran. Auch die vierte Verhandlungsrunde habe keine Ergebnisse gebracht, teilten die Tarifparteien in Erfurt mit. Der kommunale Arbeitgeberverband, der die einzelnen Verkehrsbetriebe vertritt, bot nach eigenen Angaben eine Tariferhöhung für die Beschäftigten von 3,0 Prozent ab April und weiteren 2,8 Prozent ab Januar 2027 an. Zudem seien Verbesserungen bei Schichtzulagen vorgeschlagen worden.