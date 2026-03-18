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  6. Tarifverhandlungen im Nahverkehr festgefahren

ÖPNV Thüringen Tarifverhandlungen im Nahverkehr festgefahren

Die Tarifverhandlungen für Straßenbahn- und Busfahrer in den Thüringer Städten laufen - derzeit ist der Ausgang offen.

ÖPNV Thüringen: Tarifverhandlungen im Nahverkehr festgefahren
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Keine Einigung bei Tarifverhandlungen im Nahverkehr in Sicht (Illustration). Foto: Martin Schutt/dpa

Erfurt (dpa/th) - Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Nahverkehr in einer Reihe von Thüringer Städten kommen nicht voran. Auch die vierte Verhandlungsrunde habe keine Ergebnisse gebracht, teilten die Tarifparteien in Erfurt mit. Der kommunale Arbeitgeberverband, der die einzelnen Verkehrsbetriebe vertritt, bot nach eigenen Angaben eine Tariferhöhung für die Beschäftigten von 3,0 Prozent ab April und weiteren 2,8 Prozent ab Januar 2027 an. Zudem seien Verbesserungen bei Schichtzulagen vorgeschlagen worden. 

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Die Gewerkschaft Verdi verlangt den Übergang zur 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich sowie für dieses Jahr unter anderem eine Entgeltverbesserung von vier Prozent. Derzeit beträgt die Arbeitszeit für Bus- und Straßenbahnfahrer 38 Stunden pro Woche. Nachdem keine Einigung erzielt worden war, gingen die Tarifparteien laut Arbeitgeberverband ohne Vereinbarung eines neuen Verhandlungstermins auseinander. 

Betroffen von den Verhandlungen sind Beschäftigte im öffentlichen Nahverkehr von Weimar, Jena, Erfurt, Gera, Gotha, Mühlhausen, dem Kyffhäuserkreis, dem Unstrut-Hainich-Kreis und dem Weimarer Land.