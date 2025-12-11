Im Kreistag sind diese Momente selten bis einmalig, aber sie gibt es. Standing Ovation, stehenden Applaus, gab es zur Verabschiedung von Klaus Dieter Schneider als Geschäftsführer der landkreiseigenen Omnibusverkehrsgesellschaft (OVG). Der feierliche Akt war ziemlich am Anfang der Tagesordnung platziert – mit ausreichend Zeit für eine Würdigung. Mehr als drei Jahrzehnte managte Schneider die Gesellschaft, die zu einhundert Prozent dem Kreis gehört. Keine Frage, er ist das „Gesicht“ des lokalen öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zwischen Sonneberg und Rennsteig. „Als ich 1991 zum Geschäftsführer bestellt wurde, habe ich nicht damit gerechnet, dass das einmal 34 Jahre werden“, bekennt der Neu-Ruheständler. In dieser Zeit habe es sechs Landräte und Landrätinnen – Detlef Weise, Rainer Sesselmann, Christine Zitzmann, Hans-Peter Schmitz, Jürgen Köpper und Robert Sesselmann – gegeben, mit denen er ebenso habe vertrauensvoll zusammenarbeiten können, wie mit den zuständigen Kommunalpolitikern sowie Mitarbeitern im Landratsamt. Das sei unabhängig von der jeweiligen Fraktionszugehörigkeit gewesen. In dieser Zeit gab es 350 OVG-Mitarbeiter, ohne deren Engagement letztlich nichts gegangen wäre. Gewandelt hatte sich auch die Technik. Startete auch die OVG noch mit einem Ikarus-Fuhrpark, so ist heute von dieser Marke nur noch ein Exemplar übrig – als Nostalgiebus.