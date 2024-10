ÖPNV: Schienenersatzverkehr ab Rauenstein

Wie die Südthüringenbahn dieser Tage berichtet, kommt es aufgrund von Gleisbauarbeiten der Deutschen Bahn AG und der Thüringer Eisenbahn kommt es auf der Linie RB 41 im Abschnitt Meiningen – Eisfeld – Rauenstein – Sonneberg zwischen 13. Oktober, 22.45 Uhr, und Montag, 28. Oktober, 4.15 Uhr, zu umfangreichen Fahrplanänderungen. „Es erfolgen Streckensperrungen auf verschiedenen Streckenabschnitten, was wiederum Schienenersatzverkehr in folgenden Zeiträumen erforderlich macht“, heißt es in der Mitteilung. Zwischen Sonntag, 13. Oktober, ab 22.45 Uhr, und Samstag, 19. Oktober, gibt es Schienenersatzverkehr zwischen Themar und Rauenstein. Schienenersatzverkehr zwischen Eisfeld und Rauenstein wird zwischen Sonntag, 20. Oktober, und Donnerstag, 24. Oktober gefahren. Zusätzlich gibt es auf diesem Streckenabschnitt Ersatzverkehr am Freitag, 25. Oktober bis 15 Uhr, ab 15 Uhr auch Schienenersatzverkehr zwischen Grimmenthal und Rauenstein. Auf dem Abschnitt Grimmenthal-Rauenstein wird dann wieder am Samstag und Sonntag, 26. und 27. Oktober, eingerichtet. Am Montag, 28. Oktober verkehrt der erste Zug ab Eisfeld (RB 81107) im Schienenersatzverkehr von Eisfeld (Abfahrt 4.10 Uhr) bis Hildburghausen (Ankunft 4.32 Uhr). Danach gibt es wieder planmäßiger Zugverkehr.