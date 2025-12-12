Auch im kommenden Jahr behält das Deutschlandticket auf dem Gebiet des Landkreises Sonneberg seine Gültigkeit. Die Mitglieder des Kreistages billigten in ihrer Sitzung am Mittwoch ohne Diskussion und einstimmig eine Allgemeinverfügung über die Festsetzung des Deutschlandtickets als Höchsttarif. Damit können Inhaber des Deutschlandtickets neben den Angeboten der Deutschen Bahn und der Südthüringenbahn auch solcher der landkreiseigenen Omnibusverkehrsgesellschaft (OVG) nutzen.