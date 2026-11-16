Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen und die Stadt Zella-Mehlis bedauern die ablehnende Entscheidung des Suhler Stadtrates zur Einführung des geplanten Gemeinschaftstarifs zwischen der Stadt Suhl und dem Landkreis. Ungeachtet dessen wird der Landkreis den neuen Rhön-Rennsteig-Werratal-Tarif wie beschlossen zum 1. Januar 2027 im Bediengebiet der Meininger Busbetriebs GmbH (MBB) einführen und sein Tarifsystem damit wie vorgesehen umstellen.