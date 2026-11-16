Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen und die Stadt Zella-Mehlis bedauern die ablehnende Entscheidung des Suhler Stadtrates zur Einführung des geplanten Gemeinschaftstarifs zwischen der Stadt Suhl und dem Landkreis. Ungeachtet dessen wird der Landkreis den neuen Rhön-Rennsteig-Werratal-Tarif wie beschlossen zum 1. Januar 2027 im Bediengebiet der Meininger Busbetriebs GmbH (MBB) einführen und sein Tarifsystem damit wie vorgesehen umstellen.
ÖPNV in Südthüringen Gemeinschaftstarif mit Suhl vorerst gescheitert
Redaktion 16.11.2026 - 14:30 Uhr