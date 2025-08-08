Für die Baumaßnahme „Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) Bahnhof“ hat die Stadt Meiningen in diesem Jahr Mittel in Höhe von 10 000 Euro eingeplant. Diese werden benötigt, um vorbereitende Arbeiten für die geplante Umgestaltung des Bahnhofsareals ausführen zu können. So mussten zum Beispiel die bisherigen Bushaltestellen in die Lindenallee verlegt werden. Dafür waren unter anderem Arbeiten an den Bordsteinen, Gehwegen und den Buswartehäuschen notwendig. Außerdem fielen noch Markierungsarbeiten für den Fußgänger-Überweg und Parkplätze am Straßenrand sowie für die Beschilderung an.