Hohe Fahrtkosten und Fachkräftemangel belasten Unternehmen und Beschäftigte im Ilm-Kreis gleichermaßen. Abhilfe soll das Ilm-Kreis-Jobticket auf Basis des Deutschlandtickets schaffen. Komplett neu ist die Idee nicht. Schon seit Einführung des Deutschlandtickets gibt es bundesweit für Arbeitgeber die Möglichkeit, ihren Beschäftigten ein Ticket zu bezuschussen. Genutzt wird dies im Ilm-Kreis noch recht wenig.