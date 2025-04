Manche Fahrgäste, die in den letzten zwei Wochen auf Linien in und um Ilmenau unterwegs waren, werden sich vielleicht gewundert haben, wie leise ihr Bus fuhr. Der Grund: Die IOV Omnibusverkehr GmbH Ilmenau hat zum zweiten Mal einen Bus mit Elektroantrieb getestet. „Uns wurde durch den Busvertrieb Bohne in diesem Jahr ein Iveco Crossway LE Elec für 14 Tage zur Verfügung gestellt“, berichtet ÖPNV-Manager Niclas Poller. „Aufgrund aktueller Bestrebungen der IOV, alternative Antriebe einzuführen, ist es für uns unerlässlich, diese ausgiebig zu testen.“