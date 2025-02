Am 1. Juli 2024 trat im Ilm-Kreis das Seniorenticket in Kraft. Ein Angebot, das älteren Bürgerinnen und Bürgern eine kostengünstige Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs ermöglicht hat. Beim Ticket handelte es sich um ein Deutschlandticket, welches der Landkreis bezuschusste. So mussten die Senioren nur 31 statt der üblichen 49 Euro zahlen. Auch die Preissteigerung auf 58 Euro gab der Landkreis bisher nicht an die Senioren weiter. Bis März ist der Preis von 31 Euro festgeschrieben.