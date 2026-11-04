Namentlich Klaus Brodführer (CDU) war es, der dem Landrat Sven Gregor gelegentlich der jüngsten Kreistagssitzung am 28. Oktober im turbulenten, hochsommerlichen Hildburghäuser Busstreit inkompetentes Verwaltungshandeln vorwarf. Der Landrat hätte in der Auseinandersetzung zwischen Werrabus als Vertragspartner für den Linien- und Schülerbusverkehr im Landkreis und der Südthüringer Busgesellschaft (SBG) als dessen Subunternehmer schlichten und vermitteln müssen. Auf dem Höhepunkt des Streits war tagelang unklar, ob Busse fahren würden. Eilends wurden Notfahrpläne aufgestellt und Busunternehmer aus anderen Landkreisen angeheuert. Nach Brodführers Ausführungen schnaubte Gregor hörbar im Saal. Im monatlichen Pressegespräch mit unserer Zeitung weist er die im Kreistag formulierte Kritik zurück und sagt: „Der Landkreis war jederzeit gesprächsbereit.“