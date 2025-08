Zum Schuljahresbeginn tritt ab Sonntag, 10. August auch ein neuer Fahrplan der öffentlichen Buslinien im Landkreis Hildburghausen in Kraft. Im neuen Plan sind einige Änderungen, manche Verbesserungen, aber auch Einsparungen aufgenommen worden. Ganz gravierende Änderungen im Netz wurden nicht vorgenommen. Es gehe vielmehr um Anpassungen an Fahrgastwünsche, Reduzierungen von Fahrten, die kaum in Anspruch genommen werden, oder darum, das bestehende Nahverkehrskonzept des Landkreises umzusetzen, beschreibt es Felix Meyer, der Nahverkehrsbeauftragte des Hildburghäuser Landratsamts.