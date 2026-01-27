ÖPNV: Erste Tarifrunde gescheitert - Nahverkehr vor Warnstreiks?

Gleichzeitig laufen Tarifverhandlungen im Nahverkehr auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt. Dort verfolgt Verdi ähnliche Ziele, unter anderem die Einführung der 35-Stunden-Woche. Die Tarifverträge werden jedoch in allen drei Ländern getrennt verhandelt, die Forderungen unterscheiden sich daher in einzelnen Punkten.