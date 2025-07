Wie kann man den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Suhl und in der Region künftig gestalten? Mit dieser Frage beschäftigte sich der zeitweilige Ausschuss ÖPNV auch in seiner jüngsten Sitzung dieser Tage. Die wesentlichen öffentlich behandelten Themen waren dabei die Fortschreibung des Nahverkehrsplans sowie die Besetzung einer gebietsübergreifenden Arbeitsgruppe ÖPNV. Bei beiden Tagesordnungspunkten wurde deutlich, in Zukunft geht es nur noch gemeinsam.