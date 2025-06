Das Atelier der Kunststation ist am Mittwoch, 2. Juli, erstmals fürs Ferienangebot geöffnet. In der Zeit von 9 bis 12 Uhr, wird Carina mit Kindern und Jugendlichen ab acht Jahren auf großen Formaten malen. Am Donnerstag 3. Juli, geht es weiter. Am Vormittag zu selben Zeit werden mit Papier, Draht und Folie, „Tolle Vögel“ gestaltet. Mit Buntpapier beklebt oder bemalt, können richtige „Paradiesvögel oder heimische Arten“ entstehen. Am Freitag, 4. Juli, von 9 bis 12 Uhr werden Fische gefilzt. Passend zur Wasserausstellung zeigt Solveig, wie aus Wollflocken schöne, bunte Fische entstehen können. Die Kursgebühr je Veranstaltung beträgt sieben Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich.