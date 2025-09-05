An der Fambacher Ölmühle wird gebaut. Entlang der Straße, zwischen Bushaltestelle und Tankstelle, ist ein Streifen neben der Fahrbahn aufgefräst; der bislang grasbewachsene Weg neben der Tankstelle hinunter zum bogenförmigen Durchgang unter der B 19 ist bereits geschottert. Hier führt künftig ein Stück des Radwegs Richtung Breitungen entlang. Es handelt sich um ein gemeinsames Projekt beider Gemeinden, über das seit Jahren gesprochen wird.