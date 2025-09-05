An der Fambacher Ölmühle wird gebaut. Entlang der Straße, zwischen Bushaltestelle und Tankstelle, ist ein Streifen neben der Fahrbahn aufgefräst; der bislang grasbewachsene Weg neben der Tankstelle hinunter zum bogenförmigen Durchgang unter der B 19 ist bereits geschottert. Hier führt künftig ein Stück des Radwegs Richtung Breitungen entlang. Es handelt sich um ein gemeinsames Projekt beider Gemeinden, über das seit Jahren gesprochen wird.
Ölmühle Fambach Radweg-Bau hat begonnen
Ulricke Bischoff 05.09.2025 - 15:38 Uhr