Buntes, fröhliches Gewimmel herrschte am Samstagabend auf dem Meininger Weihnachtsmarkt, als die Glocken der angrenzenden Stadtkirche zu einem besonderen Gottesdienst riefen. Christen unterschiedlicher Konfessionen kamen vor dem Start ins neue Kirchenjahr am ersten Adventssonntag zusammen, um gemeinsam ihren Glauben zu bekennen. Zu den Teilnehmern gehörten vier hohe kirchliche Würdenträger: Landesbischof Friedrich Kramer von der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Ulrich Neymeyr von der Römisch-Katholischen Kirche des Bistums Erfurt, Bischöfin Elke Heckmann von der Apostolischen Gemeinschaft Greiz und Bischof Mike Dietel von der Neuapostolischen Kirche.