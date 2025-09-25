Ökologische Waldnutzung: Info-Wanderung in Meiningen

Die Stadt Meiningen bewirtschaftet etwa 2100 Hektar Wald und ist somit einer der größten Waldbesitzer Thüringens. Bereits im Februar 2019 beschloss der Stadtrat, dass der Kommunalwald der Stadt Meiningen nach dem „Lübecker Modell“ und den „Naturland Richtlinien für eine ökologische Waldnutzung“ bewirtschaftet werden soll und legte so den Grundstein für eine besonders nachhaltiges Konzept. Unter dem Motto „Den Meininger Wald sehen und verstehen“ werden einmal pro Quartal öffentliche Wanderungen angeboten. Geführt werden diese von Sebastian Dummer, dem städtischen Forstwirtschaftsmeister, sowie dem hoheitlich zuständigen Revierförster Frank Henkel.