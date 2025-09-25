 
Ökologische Waldnutzung Info-Wanderung in Meiningen

Unter dem Motto „Den Meininger Wald sehen und verstehen“ werden einmal pro Quartal öffentliche Wanderungen angeboten. Die nächste findet am 28. September statt.

 
Die ökologische Bewirtschaftung des Meininger Stadtwaldes steht im Fokus der öffentlichen Waldwanderung. Foto: Sandra Knopp - Fotolia

Die Stadt Meiningen bewirtschaftet etwa 2100 Hektar Wald und ist somit einer der größten Waldbesitzer Thüringens. Bereits im Februar 2019 beschloss der Stadtrat, dass der Kommunalwald der Stadt Meiningen nach dem „Lübecker Modell“ und den „Naturland Richtlinien für eine ökologische Waldnutzung“ bewirtschaftet werden soll und legte so den Grundstein für eine besonders nachhaltiges Konzept. Unter dem Motto „Den Meininger Wald sehen und verstehen“ werden einmal pro Quartal öffentliche Wanderungen angeboten. Geführt werden diese von Sebastian Dummer, dem städtischen Forstwirtschaftsmeister, sowie dem hoheitlich zuständigen Revierförster Frank Henkel.

„Wir haben festgestellt, dass sich viele Außenstehende sehr für unsere nachhaltige Waldbewirtschaftung interessieren und auch in Meiningen immer wieder Fragen zum Konzept auftauchen, die Sebastian Dummer und Frank Henkel am besten beantworten können“, erklärt Bürgermeister Fabian Giesder. Um den Wald erlebbar zu machen und die Fülle an Fragen fachkundig zu beantworten, habe man sich schließlich dazu entschlossen, das Wissen bei einer gemeinsamen Wanderung weiterzugeben. Dazu möchte die Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit der Tourist-Information die Bürgerinnen und Bürger sowie alle Interessierten herzlich einladen.

Treffpunkt beim nächsten Termin am 28. September ist um 9 Uhr der Wanderparkplatz Helenenhöhe. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich und auch Kinder sind herzlich willkommen. Auf festes Schuhwerk und dem Wetter entsprechende Kleidung sollten die Teilnehmer achten.