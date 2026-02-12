Wie ist es um die Verkehrssicherheit auf der Oehrenstöcker Chaussee in Langewiesen gestellt? Offenbar nicht gut, wenn es nach einem entsprechenden Bürgerhaushaltsvorschlag geht, der für mehr Sicherheitsmaßnahmen wirbt. „Verkehrsteilnehmer überschreiten die Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h teils drastisch oder führen sogar riskante Manöver durch. Die Straße besitzt keinen Bürgersteig“, heißt es unter anderem in den Schilderungen. Deshalb werden im Vorschlag Blitzer gewünscht, auch Fahrbahnverengungen seien eine Idee.