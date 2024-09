Am Freitag ist Weltkindertag. In Ohrenstock standen die Jungen und Mädchen dieser Tage schon im Mittelpunkt eines großen Kinderfestestes, zu dem der Ortsteilrat bereits zum zweiten Mal auf den Festplatz eingeladen hatte. Wie Jeanette Machleidt vom Ortsteilrat mitteilt, haben wieder viele Vereine und Bürger dafür gesorgt, dass die Steppkes einen spannenden und abwechslungsreichen Nachmittag erleben konnten. Sie tobten sich auf einer großen Hüpfburg aus, die von Andreas Panse bereitgestellt wurde, sie konnten sich auf einem Flohmarkt, der vom Förderverein des Kindergartens und der Grundschule Langewiesen organisiert wurde, den ein oder anderen Wunsch erfüllen oder aber selber als Verkäufer die eigene Spardose füllen. Beim Kinderschminken konnten sie sich in die Lieblingsfantasiefigur verwandeln lassen.