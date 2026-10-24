Die gegenseitig verständnisvolle Zusammenarbeit mit der Ilmenauer Stadtverwaltung sieht Ortsteilbürgermeister Wolfram Lortsch im Rückblick als ein wesentliches Element für die positiven Entwicklungsschritte im Dorf. Bei allen Vorhaben und deren Realisierung sei der Ortsteilrat im Kontakt mit der Stadtverwaltung am Ball geblieben, ohne die Geduld zu verlieren. So gelang es mit freundlicher Hartnäckigkeit, schlussendlich den Festplatz mit der Toilettenanlage auszustatten, das Gelände einzufrieden, wenngleich noch ein letztes Stückchen Zaun fehlt.