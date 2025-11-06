 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Schmalkalden

  6. Mann aus Fambach vermisst

Öffentlichkeitsfahndung Mann aus Fambach vermisst

Seit Mittwoch wird ein Mann aus Fambach, einer Gemeinde im Landkreis Schmalkalden-Meiningen, vermisst. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche.

Öffentlichkeitsfahndung : Mann aus Fambach vermisst
1
Vermisst wird ein Mann aus Fambach. Die Polizei bittet um Hilfe. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

Seit Mittwoch gegen 18.30 Uhr wird Herr Thomas Suttner vermisst. "Zu dieser Zeit hatte er letztmalig telefonischen Kontakt zu seinen Angehörigen und gab an sich in Meiningen fußläufig in Richtung Walldorf zu befinden", meldet die Polizei per Pressemitteilung. Danach gab es kein weiteres Lebenszeichen des Herrn Suttner, weshalb die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen, mit Hilfe der Feuerwehr Meiningen, umfangreiche Suchmaßnahmen einleitete.

Nach der Werbung weiterlesen

Da diese Suche bisher ohne Erfolg verlief, kann eine Lebensgefahr für Herrn Suttner nicht ausgeschlossen werden.

Die vermisste Person wird wie folgt beschrieben:

  • 1,75 m
  • dünne/hagere Gestalt
  • schwarzes, nach hinten gekämmtes Haar
  • 3 Tage Bart
  • Brillenträger
  • Bekleidung: unbekannt

Der Vermisste Thomas Suttner.

Falls Sie Herrn Thomas Suttner gesehen haben oder Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort haben, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.