Öffentlichkeitsfahndung : Mann aus Fambach vermisst

Seit Mittwoch gegen 18.30 Uhr wird Herr Thomas Suttner vermisst. "Zu dieser Zeit hatte er letztmalig telefonischen Kontakt zu seinen Angehörigen und gab an sich in Meiningen fußläufig in Richtung Walldorf zu befinden", meldet die Polizei per Pressemitteilung. Danach gab es kein weiteres Lebenszeichen des Herrn Suttner, weshalb die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen, mit Hilfe der Feuerwehr Meiningen, umfangreiche Suchmaßnahmen einleitete.