Nach dem Diebstahl, der am 25. November 2024 vermutlich im Bereich Karlstraße stattgefunden hatte, begab sich die Unbekannte zu einem Geldautomaten in der Bahnhofstraße und hob unberechtigt Bargeld vom Konto der Seniorin ab. Es entstand laut Polizeibericht ein Schaden in Höhe eines mittleren dreistelligen Eurobetrages.