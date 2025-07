Öffentlichkeitsfahndung: 71-Jähriger aus Biberschlag vermisst

Die Familie des 71-Jährigen aus Biberschlag macht sich Sorgen. Der Herr wurde am Montag, den 07. Juli 2025 letztmalig beim Rasenmähen durch seine Nachbarn in der Hauptstraße in Biberschlag gesehen. Die Familie hatten letztmalig am Dienstag über einen Sprachnachrichtendienst Kontakt zu ihm. Seitdem ist der Aufenthalt unbekannt und er auch nicht mehr zu erreichen. Er war bis vor kurzen noch aktiver Geschäftsführer einer Firma in Niedersachsen. Hier legte er jedoch aus gesundheitlichen Gründen die Arbeit nieder. Der Herr könnte mit einem grauen Mercedes C200 älteren Baujahrs mit der Stadtkennung für Hannover (H-) unterwegs sein. Die Gründe für sein Verschwinden sind noch unbekannt. Ein hilflose Lage kann aktuell nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Mann, bzw. dessen Pkw.