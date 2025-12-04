 
Öffentlichkeitsfahndung 66-Jährige aus Arnstadt wird vermisst

Eine 66-jährige Dame aus Arnstadt wird seit Freitagabend vermisst. Die Polizei bittet um die Mithilfe aus der Bevölkerung. Ein Foto und alle wichtigen Daten sind im Artikel hinterlegt. 

 Foto: dpa

Seit Freitagabend, 28. November, wird die 66-jährige Katja Richter aus Arnstadt vermisst. Gegen 18 Uhr entfernte sie sich fußläufig von ihrem Wohnhaus und wurde seitdem nicht mehr gesehen.

Die Vermisste ist

  • ca. 1,60 Meter groß
  • schlanke Figur
  • schulterlange blonde Haare

Zuletzt war die Vermisste wie folgt bekleidet

  • petrolfarbene Jacke
  • Jeanshose
  • weiße Turnschuhe
  • roter Plastikbeutel

Die Öffentlichkeit wird gebeten, bei Antreffen der Vermissten oder Hinweisen zu deren Verbleib, umgehend die Polizei Ilmenau zu verständigen: Tel. 03677/601124, Bezugsnummer 0314639/2025

Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. 