Öffentlichkeitsfahndung: 66-Jährige aus Arnstadt wird vermisst

Seit Freitagabend, 28. November, wird die 66-jährige Katja Richter aus Arnstadt vermisst. Gegen 18 Uhr entfernte sie sich fußläufig von ihrem Wohnhaus und wurde seitdem nicht mehr gesehen.
Die Öffentlichkeit wird gebeten, bei Antreffen der Vermissten oder Hinweisen zu deren Verbleib, umgehend die Polizei Ilmenau zu verständigen: Tel. 03677/601124, Bezugsnummer 0314639/2025
Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.