 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Schmalkalden

  6. 31-Jähriger immer noch vermisst

Öffentlichkeitsfahndung 31-Jähriger immer noch vermisst

Die Polizei sucht weiterhin nach dem vermissten Mann aus der Gemeinschaftsunterkunft in Wernshausen. Was bisher bekannt ist und wie Sie helfen können, erfahren Sie hier.

Öffentlichkeitsfahndung: 31-Jähriger immer noch vermisst
1
Die Polizei bittet um Mithilfe. Foto: dpa

Bereits seit Freitag, 17. Oktober, wird der 31 Jahre alte Mortaza N. aus Wernshausen vermisst. Trotz intensiver Suche, unter anderem mit Polizeihubschrauber, Personenspürhunden und der Feuerwehr konnte der Vermisste bisher nicht gefunden werden. Der Mann verließ gegen 10 Uhr seine Wohnanschrift in Wernshausen, Alte Kammgarnspinnerei. Letztmalig wurde der Vermisste im Laufe des Freitags in Breitungen, im dortigen Naturschutzgebiet, gesehen. Mortaza ist circa 175 cm groß, hat kurze schwarze Haare und ist von schlanker Gestalt. Weiterhin trug er zuletzt ein graues Sweatshirt.

Nach der Werbung weiterlesen

Der 31-jährige Vermisste. Foto: Polizei

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer (03693) 5910 oder jede andere Polizeidienststelle unter der Vorgangsnummer 0271079/2025 entgegen.