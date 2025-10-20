Öffentlichkeitsfahndung: 31-Jähriger immer noch vermisst

Bereits seit Freitag, 17. Oktober, wird der 31 Jahre alte Mortaza N. aus Wernshausen vermisst. Trotz intensiver Suche, unter anderem mit Polizeihubschrauber, Personenspürhunden und der Feuerwehr konnte der Vermisste bisher nicht gefunden werden. Der Mann verließ gegen 10 Uhr seine Wohnanschrift in Wernshausen, Alte Kammgarnspinnerei. Letztmalig wurde der Vermisste im Laufe des Freitags in Breitungen, im dortigen Naturschutzgebiet, gesehen. Mortaza ist circa 175 cm groß, hat kurze schwarze Haare und ist von schlanker Gestalt. Weiterhin trug er zuletzt ein graues Sweatshirt.