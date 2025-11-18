Öffentlichkeit ausgeschlossen Prozess um Messerangriff im Hamburger Hauptbahnhof begonnen

Angriff auf Vater und spielendes Kind

Im Prozess geht es noch um zwei weitere Taten. Am 5. Januar 2025 soll die 39-Jährige in Großhansdorf (Kreis Stormarn) nordöstlich von Hamburg versucht haben, ihren damals 69 Jahre alten Vater mit einer Schere zu töten. Das scheiterte jedoch, weil der Vater die Tochter zu Boden brachte und die 71 Jahre alte Mutter ihr die Schere abnahm. Gleichwohl wurde der Vater im Schulter- und Oberarmbereich verletzt, wie es in der Antragsschrift der Staatsanwaltschaft hieß. Auch in diesem Fall geht es um versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung.