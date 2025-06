Eine Alternative für die öffentliche Toilette am Zella-Mehliser Rathaus muss her, da sind sich Stadträte und Verwaltung einig. Auch der Nutzer der Anlage merkt das beim Betreten recht schnell. Doch wenn’s wirklich dringend ist, kann das Klo noch immer genutzt werden. Ganz geschlossen ist es nämlich nicht. Nur ein Teilbereich der öffentlichen Toilette, der ehemalige Männerbereich, kann nicht mehr betreten werden. „Der andere Bereich konnte soweit instandgesetzt werden, dass er funktioniert und sich in akzeptablem Zustand befindet. Dieser Bereich ist geöffnet “, informiert die Sprecherin der Stadtverwaltung, Linda Münzel, auf Nachfrage.