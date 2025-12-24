Öffentliches Bauprojekt: Sanierung der Staatskanzlei verzögert sich weiter

Erfurt (dpa/th) - Bei den seit Jahren laufenden Sanierungsarbeiten an der Thüringer Staatskanzlei kommt es zu weiteren Verzögerungen. Hieß es vor einem Jahr noch, die Bauarbeiten sollten bis 2026 abgeschlossen sein, so ist dieser Termin offenbar nicht mehr zu halten. "Der Nordflügel wurde bereits vor drei Jahren fertiggestellt, weitere Büroflächen sollen Mitte 2026 zur Nutzung freigegeben werden", sagte eine Sprecherin der Staatskanzlei der Deutschen Presse-Agentur. Die Fertigstellung des Projekts sei nun für 2027 geplant.