Der Verband, der nach eigenen Angaben rund 600 Transportunternehmer, Logistiker, Spediteure sowie Taxi- und Mietwagenunternehmer vertritt, beschloss Anfang Mai einen Forderungskatalog an Bundes- und Landesregierung. Verlangt wird darin unter anderem, Taxis und Mietwagen künftig in der Nahverkehrsplanung stärker zu berücksichtigen. So ließe sich die Mobilität in urbanen Randgebieten oder im ländlichen Raum verbessern. Nach Schätzungen sind im Thüringer Verkehrsgewerbe insgesamt mehr als 20.000 Arbeitnehmer beschäftigt.