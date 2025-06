In der Vergangenheit hatten Störungen bei dem aus dem Jahr 1971 stammenden Relais-Stellwerk den S-Bahn-Verkehr häufig über Stunden und im gesamten Netz lahmgelegt oder massiv eingeschränkt. "Endlich ist es soweit", kommentierte daher auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Ein pünktlicher und zuverlässiger öffentlicher Nahverkehr sei mitentscheidend für die Lebensqualität in der stark wachsenden Landeshauptstadt, in der rund 840.000 Fahrgäste am Tag die S-Bahn nutzen.