Was die beiden geritten hat, den Platz hinter dem Lenkrad zu tauschen, blieb weiter unklar. "Das ist die spannende Frage, die wir alle nicht beantworten können", sagte ein Unternehmenssprecher auf Anfrage. Zwar habe es eine Anhörung durch die Personalabteilung gegeben, aber im Ergebnis sei das Motiv weiter offen. "Wir wissen auch nicht, in welchem Verhältnis die zueinander standen, wie es konkret zu dieser Situation gekommen ist, ob die sich verabredet haben oder was auch immer - alles Spekulation." Allerdings sei dies mit Blick auf die gezogenen Konsequenzen letztlich auch nicht relevant.