Öffentlicher Nahverkehr Nürnberg kommt beim Ausbau des Bus- und Bahnangebots voran

Nürnberg (dpa/lby) - Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) ist laut einer bundesweiten Untersuchung in Nürnberg in den vergangenen beiden Jahren erheblich ausgeweitet worden. Das Nürnberger Angebot an Bussen, Straßenbahnen und U-Bahnen habe zwischen 2023 und 2025 um 5,4 Prozent zugelegt, heißt es in der im Auftrag der Umweltorganisation Greenpeace erstellten Studie. Augsburg liegt bei der Erhebung mit einem Plus von 1,4 Prozent ebenfalls im oberen Drittel, München befindet sich im Mittelfeld. In der Landeshauptstadt habe das Nahverkehrsangebot stagniert.