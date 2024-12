München (dpa/lby) - Der Münchner Verkehrsverbund (MVV) wird zum Jahreswechsel größer: Auch die Landkreise Weilheim-Schongau und Landsberg am Lech gehören von 2025 an dazu. Damit können weitere 263.000 Einwohner mit einem einzigen Ticket das Nahverkehrssystem aus Bus, Tram, U-Bahn, S-Bahn oder Regionalzügen nutzen. Das Gebiet des MVV reicht dank der Erweiterung nun vom Hohenpeißenberg im Westen zum Chiemsee im Osten und von der österreichischen Grenze bis hoch in die Hallertau.