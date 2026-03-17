Öffentlicher Nahverkehr: Monatskarte in Großstädten oft teurer als Deutschlandticket

Preise für Tickets in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen

Laut ADAC stiegen die Preise in den vergangenen fünf Jahren über alle Ticketarten hinweg um durchschnittlich 27 Prozent - und liegen damit leicht über der kumulierten Inflation von 22 Prozent. Auch die Einführung des D-Tickets vor rund drei Jahren dürfte Einfluss auf die Preisstruktur vieler Verkehrsverbünde gehabt haben. Mehr als 14 Millionen Menschen nutzen das Abo derzeit.